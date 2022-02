Anziani fratelli minacciati e rapinati, assolto "per non aver commesso il fatto" un palmese

Assolto per non aver commesso il fatto. E' questa la sentenza del giudice per le udienze preliminari del tribunale di Agrigento per Enrico Marino di Palma di Montechiaro, inizialmente accusato - da carabinieri e pm - d'aver fatto parte del gruppo che rapinò tre anziani di Racalmuto. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. L'imputato è stato difeso dall'avvocato Eleonora Minio.

Il pm chiedeva la condanna a 5 anni di reclusione, il gup Raimondo lo ha però assolto con formula pienamente liberatoria: "per non aver commesso il fatto".

All'inizio di dicembre del 2020, i carabinieri arrestarono quattro persone accusate di aver compiuto, il 19 maggio dello stesso anno, la violenta rapina ai danni di una donna di 79 anni e dei fratelli di 83 e 73, sequestrati all'interno della loro abitazione di contrada Zaccanello a Racalmuto.