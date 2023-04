Ex assessore denuncia: "Il Comune non soccorre i cani feriti, andrò fino in fondo"

"E’ impensabile che in una città civile neanche le istituzioni abbiano rispetto per gli animali, direi vergognoso!". A denunciarlo sui social è l'ex assessore comunale, con delega al randagismo, Roberta Lala.

Nel post l'ex amministratore spiega di essere intervenuta insieme ai veterinari Leila Li Causi e Natale Di Mora (quest'ultimo del Distretto veterinario Asp) in piena notte per soccorrere un cane malato.

"Il cane che necessitava soccorso - spiega - la dottoressa Leila Li Causi, per pura generosità, non avendo nessun obbligo di reperibilità si reca sul luogo per prestare soccorso. Presente anche il dottor Natale Di Mora del Distretto veterinario, che malgrado non avesse nessun obbligo ad essere presente con prontezza e professionalità è intervenuto nel prestare soccorso. I carabinieri erano presenti ed hanno verbalizzato la mancanza di soccorso animali da parte del Comune di Agrigento - conclude Lala -. Su questa storia andrò fino in fondò, il servizio va ripristinato immediatamente".