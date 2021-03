Randagio taglia la strada ad un 26enne, l'uomo perde la vita: il Comune risarcirà la famiglia

Salvatore Ciancimino in quel tragico sabato notte del 28 gennaio 2007 aveva finito di lavorare in una pizzeria di contrada San Marco e stava rientrando in città

Il Comune di Sciacca dovrà pagare un risarcimento di 350mila euro ai genitori ed ai fratelli di Salvatore Ciancimino, saccense morto a 26 anni. Il ragazzo è morto in un incidente stradale.

Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia, per i giudici il Comune ha avuto una “mancanza” negli obblighi previsti dalla legge sul randagismo. L’incidente stradale avvenne nel 2007, il 26enne era a mordo di una Moto Honda 600 quando un cane randagio gli ha attraversato la strada in contrada Carbone. Salvatore Ciancimino in quel tragico sabato notte del 28 gennaio 2007 aveva finito di lavorare in una pizzeria di contrada San Marco e stava rientrando in città.