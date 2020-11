Viabilità, riaperta la seconda corsia di marcia di piazza Pirandello

Riaperta al traffico, stamani, la seconda corsia di piazza Pirandello. "Come avevo preannunciato nei giorni scorsi, la piazza è ritornata transitabile, fatta salva una parte adiacente il palazzo comunale. Credo in questo modo di avere accontentato le aspettative di molti agrigentini che prima con una petizione popolare e successivamente in campagna elettorale, mi chiedevano di far tornare transitabile la strada - ha detto il sindaco Franco Micciché - . E stamattina, quando è stata aperta, ho ricevuto subito diversi consensi dalle persone che ho incrociato nella zona".

Rampa per disabili al Comune

Ma oggi è stato anche il giorno in cui è stata installata la rampa per l'accesso, al secondo piano di palazzo dei Giganti, dei disabili.

"Non sono uno che si emoziona facilmente, ma quando questa mattina ho assistito all’installazione della rampa devo ammettere che è stato davvero emozionante. Basta davvero poco per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, dei nostri anziani, delle le mamme con i passeggini, o semplicemente di un cittadino con una lussazione o una frattura che limita la deambulazione..." - ha dichiarato l'assessore Gianni Tuttolomondo - . " Certo - ha concluso - quello di stamattina è un piccolissimo passo, ma è un passo importantissimo: un segnale che la nostra amministrazione, io in primis, dice basta al silenzio sull’accessibilità e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. A piccoli passi con Miccichè verso un grande futuro".

Scerbamento di villa Casesa

Ll'assessore Giovanni Vaccaro ha dato mandato agli operai di iniziare lo scerbamento di Porta di Ponte e della adiacente villa Casesa. "In settimana, incontrerò imprenditori del luogo, che hanno a cuore la nostra città, per pianificare insieme il decoro delle aiuole comunali - ha spiegato l'assessore - . Mi è stata purtroppo segnalata la presenza e come assessore alla Sanità ho chiesto all'Asp l'anticipo della derattizzazione".