Vandali tornano a colpire al viale della Vittoria, distrutto un altro vaso

I cocci sono caduti sulla sottostante trafficata via Crispi, nessuno s'è per fortuna fatto male

Ennesimo episodio vandalico ad Agrigento dove nella serata di ieri, venerdì 28 aprile, intorno alle ore 23, ignoti si sono nuovamente accaniti su una delle ceramiche collocate sulla panoramica passeggiata del viale della Vittoria.

Non è il primo caso di distruzione dei vasi che erano stati donati dai privati. Cocci e terriccio sono finiti sulla carreggiata della sottostante via Crispi, senza fortunatamente colpire nessun mezzo in transito. Cresce dunque l'elenco dei beni pubblici distrutti dalle mani incivili e che, per come avvenuto ieri sera, potevano anche provocare ulteriori danni.