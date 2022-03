Raid sacrilego all'asilo nido del Villaggio Mosè, Di Caro (M5S): “Gesto deprecabile che offende la collettività”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Il vile atto sacrilego commesso da ignoti nell'asilo nido comunale di via Lucrezio di Villaggio Mosè offende l'intera comunità, sfogare la rabbia contro una statua facendo irruzione in un luogo fondamentale per la crescita educativa dei nostri figli è la chiara espressione di una società malata che merita di essere seguita e curata. Nel condannare l'increscioso episodio mi auguro che le forze dell'ordine possano individuare presto i responsabili”. Così il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Giovanni Di Caro sul raid sacrilego subito dal nido comunale del quartiere del Villaggio Mosè di Agrigento.