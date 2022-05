San Leone, ragazzo disperso in mare: elicottero e motovedetta perlustrano la zona

Un ragazzo risulta disperso a San Leone, dopo aver fatto il bagno insieme ad un gruppo di amici nella zona della prima spiaggia al Viale delle Dune. I giovani avrebbero deciso di fare una nuotata ma sarebbero stati sopraffatti dal mare mosso e dalle forti correnti. Difficoltoso, per loro, il rientro a riva. In tre sono riusciti a fatica a guadagnare la spiaggia mentre il quarto risulta al momento disperso.

Si è subito levato in volo l’elicottero del 118 per sorvolare la zona mentre una motovedetta della Guardia costiera sta scandagliando il tratto di mare che va dal lido Bellavista fino ad Oceanomare. Del ragazzo disperso ancora nessuna traccia ma si spera che possa essere riuscito a raggiungere la riva in una zona anche lontana da quella in cui si sarebbe tuffato. Impegnata anche una pattuglia di terra della Guardia costiera nel tentativo di rintracciarlo nel caso in cui, appunto, il giovane sia riuscito a vincere la forza della corrente e a raggiungere autonomamente la battigia.

(In aggiornamento)