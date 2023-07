Accoltellamento durante la notte, giovane finisce in ospedale

Un ragazzo è finito all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata con ferite da arma da taglio a seguito di un accoltellamento. E’ stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla milza ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Sull’episodio, che si è verificato al lido di Mollarella, indagano gli agenti del commissariato di polizia coordinati dal vice questore Cesare Castelli. L’episodio si è verificato durante la notte e sulla vicenda c’è il massimo riserbo.