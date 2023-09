Raffica di controlli sugli autolavaggi, trovati lavoratori in nero: 2 denunce e multe per 64mila euro

Omessa sorveglianza sanitaria, mancata consegna dei dispositivi di sicurezza per i lavoratori e mancata formazione informazione. Due titolari di altrettanti autolavaggi sono stati denunciati, alla Procura della Repubblica di Sciacca, dai carabinieri. Ad essere ispezionate sono state 5 aziende. E in questi cinque autolavaggi sui 5 lavoratori presenti ben tre sono risultati essere "in nero". I militari dell'Arma oltre ad adottare la sospensione di una attività imprenditoriale "per aver occupato due lavoratori in nero sui due complessivamente presenti", hanno elevato ammende per complessivi 50.329 euro e sanzioni amministrative per 13.300 euro.

I carabinieri del Nil di Agrigento, assieme al nucleo Operativo e al contingente ispettivo, hanno effettuato diversi controlli straordinari contro il sommerso e sulla sicurezza. A Sciacca, in maniera particolare, si sono concentrati sugli autolavaggi e sui 5 complessivamente controllati, per due imprenditori - un 52enne e un 30enne - sono scattate le denunce alla Procura.