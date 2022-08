Raffica di controlli nei locali della movida, chiuse definitivamente 2 discoteche e stop a spettacoli musicali in un locale del centro storico

Controlli a tappeto della polizia di Stato in varie zone della città, non solo nei lidi balneare o nelle aree immediatamente vicine, ma anche nel centro storico dove si concentra il maggior numero di giovani e turisti.

La verifica di natura amministrativa è stata effettuata in 10 esercizi commerciali. Elevate 3 contestazioni per illeciti amministrativi e chiuse definitivamente 2 discoteche in quanto l’attività da ballo risultava “in difetto della prescritta licenza”. In oltre le 2 strutture “non risultavano sottoposte alle necessarie verifiche tecniche in ordine alle condizioni di agibilità”.

Nel corso dell’attività di controllo è stato anche adottato un provvedimento di cessazione dell’attività relativa a spettacoli musicali in assenza della prescritta licenza di polizia a carico di un locale del centro storico.