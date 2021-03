La Regione raccoglie l'appello del sindaco: Raffadali diventa zona rossa

Raffadali è zona rossa. Lo ha deciso la Regione in seguito all'escalation di casi di Covid in paese che aveva spinto anche il sindaco Silvio Cuffaro a lanciare l'appello perchè scattassero le massime restrizioni.

Scatteranno da venerdì 12 marzo per 15 giorni. Nello stesso provvedimento, in attuazione del nuovo Dpcm, viene disposta la chiusura delle scuole (da lunedì 15 a sabato 20 marzo) in alcuni Comuni. In base al report dell'assessorato alla Salute, infatti, sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti.

Niente lezioni ad Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Camastra e nella stessa Raffadali.