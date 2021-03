Zona rossa, i consiglieri di opposizione: "Misure in favore delle attività commerciali"

Raffadali in zona rossa, i consiglieri comunali Pd Salvatore Gazziano, Caterina Giglione, Salvatore Lombardo, Domenico Tuttolomondo e Stella Vella, chiedono all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza soprattutto per sostenere le attività commerciali locali.

“Con l’istituzione della zona rossa – dichiarano i Consiglieri di minoranza - a pagarne maggiormente le spese e le conseguenze saranno quelle attività economiche locali che per l’ennesima volta, in pochi mesi, si trovano costretti ad abbassare nuovamente le saracinesche. Un danno inestimabile – continuano – soprattutto per una piccola realtà come Raffadali. Siamo convinti che la richiesta di zona rossa si poteva evitare e bisognava semmai aumentare i controlli per il rispetto delle regole anti Covid".

Tra le proposte, l’azzeramento dei tributi locali a carico delle attività che chiuderanno che, dicono i consiglieri, "può essere un primo segnale concreto e su questi argomenti l’amministrazione troverà la più ampia condivisione anche della minoranza consiliare".

Delle misure che potranno essere finanziate, secondo i consiglieri, con la rideterminazione del gettone di presenza, di cui si discuterà nei prossimi giorn per quanto, precisano i consiglieri, si tratti di importi estremamente esigui dato che il gettone ammonta a soli 19 euro.