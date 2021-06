"C'è una rissa in piazza": accorrono i carabinieri e trovano un giovane ferito

Viene segnalata una rissa e i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Agrigento, assieme ai militari della stazione cittadina, accorrono in piazza a Raffadali. A darsele di santa ragione, contrariamente a quanto era stato segnalato alla centrale operativa, non c’era però nessuno. In piazza – era da poco trascorsa la mezzanotte e mezza – è stato trovato un giovane ferito.

Un ragazzo, verosimilmente coinvolto nel segnalato tafferuglio, che è stato trasferito – con ambulanza del 118 – al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. I medici, dopo averlo sottoposto a tutti i necessari accertamenti sanitari, lo hanno medicato per le ferite riportate e lo hanno dimesso. I militari dell’Arma, nel frattempo, hanno setacciato tutte le zone circostanti alla piazza. Sono stati cercati eventuali altri coinvolti nella rissa, ma nessuno è stato trovato.

Appare scontato che, al sentire il suono delle sirene che sopraggiungevano, se la siano dati a gambe levate. I carabinieri di Raffadali, nelle prossime ore, anche se non è escluso che lo abbiano fatto già ieri, sentiranno, per provare a fare chiarezza, il giovane rimasto ferito.