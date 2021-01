Ha combattuto il Covid-19 per mesi, muore medico raffadalese

Ricoverato all'ospedale di Legnano, ha lottato per due mesi contro il Coronavirus. Leonardo Tarallo, 61 anni, originario di Raffadali e medico di base a Terrazzo, alla fine non ce l'ha fatta. E lo sgomento è fortissimo, in queste ore, anche nell'Agrigentino - a Raffadali soprattutto naturalmente - dove era molto conosciuto.

Il medico, in tutti questi mesi, si è speso - con competenza e dedizione - per aiutare i suoi pazienti contagiati dal Covid. Era residente a Legnago, in provincia di Verona, ed era anche direttore sanitario dell'Ipab Maria Gasparini di Villa Bartolomea, una delle case di riposo più colpite dai contagi.

Tarallo si era laureato in Medicina nel 1987 all'università di Palermo. Dopo aver prestato servizio a Vipiteno e negli ospedali di Cortina e di Auronzo di Cadore, nel 1994 si era stabilito a Legnago. Lunedì il sindaco di Terrazzo ha proclamato il lutto cittadino. Ieri il funerale.