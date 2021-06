L'incidente sulla statale 118, il 26enne era sotto l'effetto di cocaina: denunciato

Si era messo al volante della sua Lancia Y nonostante avesse assunto cocaina. E’ stato rilevato dagli esami tossicologici ai quali è stato sottoposto una volta giunto, e ricoverato, in ospedale: al “Sant’Elia” di Caltanissetta. E i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Agrigento non hanno potuto far altro che denunciare il ventiseienne di Raffadali alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Si tratta del giovane che, domenica mattina, lungo la statale 118: la Agrigento-Raffadali, era rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale fra l’utilitaria che stava guidando e un autocarro che trasportava acqua. Il giovane, dopo l’impatto che ha accartocciato la parte anteriore della vettura, è stato soccorso dai vigili del fuoco e caricato sull’elicottero del 118 che lo ha trasferito all’ospedale di Caltanissetta dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al femore. I sanitari, ad esito del protocollo medico previsto in caso di incidenti, hanno accertato che il ragazzo era alla guida – così come rilevato dagli esami tossicologici - sotto l’effetto di cocaina. La comunicazione è stata data ai carabinieri del Radiomobile che, già domenica, erano intervenuti si erano occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. E i militari lo hanno denunciato: adesso rischia la sospensione della patente fino a 2 anni oltre all’arresto da 6 mesi ad un anno.