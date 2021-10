Si addormenta con la sigaretta accesa e scoppia l'incendio in casa: muore sessantenne, in ospedale i familiari

A perdere la vita è stato Onofrio Galvano che, a quanto pare, non è riuscito a mettersi in salvo e che è stato ritrovato nella sua stessa camera da letto. Al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio" sono stati portati i genitori dell'uomo perché fortemente intossicati dal fumo

Si addormenta con la sigaretta accesa e scoppia l'incendio nell'abitazione di via Porta Agrigento a Raffadali. Il sessantenne Onofrio Galvano è morto stanotte a causa di quella cicca che ha bruciato il materasso prima e poi buona parte della stanza da letto. L'uomo, che aveva problemi di deambulazione, non è riuscito a mettersi in salvo. Al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento sono invece finiti i suoi familiari, rimasti intossicati dal fumo che ha invaso il primo piano dell'edificio.

Erano le 3,15 circa quando da via Porta Agrigento, a Raffadali, risuonava l'allarme. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della locale stazione - coordinati dal comando compagnia della città dei Templi -, i vigili del fuoco del comando provinciale e un'autoambulanza del 118. Per il sessantenne non c'è stato nulla da fare. Soccorritori e sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo che è stato trovato ancora nel suo letto.

I soccorsi sono invece scattati per i familiari che, intossicati dal fumo, sono stati portati in ospedale.

I pompieri, idranti alla mano, hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'intero appartamento. Vigili del fuoco e militari dell'Arma hanno accertato poi che le fiamme sarebbero state innescate da una sigaretta. Il sessantenne forse si è addormentato con la sigaretta accesa che ha incendiato prima il materasso e poi s'è propagato nella camera da letto.