Appicca incendio nel suo appezzamento di terreno: arrestato emigrato in Belgio

Un emigrato in Belgio, un raffadalese di 76 anni: C. C., è stato arrestato dai carabinieri perché sorpreso, all'interno del suo appezzamento di terreno, nella zona industriale di Raffadali, a fare "grandi pulizie" appiccando il fuoco alle erbacce e alle sterpaglie. L'anziano è stato ritenuto, dai militari dell'Arma della stazione di Raffadali, responsabile di incendio doloso e come "piromane" è stato arrestato. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il settantasettenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

L'incendio, appiccato alle erbacce e alle sterpaglie dell'appezzamento di terreno della zona industriale di Raffadali, avrebbe potuto naturalmente estendersi e minacciare tanto i terreni quanto le abitazioni presenti nella zona. A Raffadali, nelle ultime ore, non si parla d'altro che di questo arresto che ha riguardato un emigrato in Belgio, comunque molto conosciuto in tutto il paese. I carabinieri, ancora una volta, si sono dimostrati molto sensibili nel prevenire spiacevoli episodi che avrebbero anche potuto determinare rischi.