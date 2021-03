"Danneggiamento e minacce", deve scontare 2 mesi di reclusione: arrestato

Deve scontare due mesi di reclusione per minacce e danneggiamento. E’ in esecuzione di un provvedimento del tribunale che i carabinieri della stazione di Raffadali, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno arrestato un raffadalese ventisettenne. I militari dell’Arma si sono mossi, rintracciando il giovane, non appena hanno ricevuto il provvedimento del palazzo di giustizia. Il raffadalese non ha creato problemi e quindi, dopo le formalità di rito dell’arresto, i carabinieri lo hanno accompagnato nell’abitazione dove dovrà trascorrere – sotto stretta sorveglianza, naturalmente, da parte degli stessi militari dell’Arma – i prossimi due mesi.