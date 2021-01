"Non hanno rispettato il Dpcm anti-Covid", multati 5 raffadalesi

I militari dell’Arma della compagnia di Agrigento, così come tutti quelli del comando provinciale, sono stati impegnati - durante il week end - a scongiurare eventuali assembramenti e a verificare il rispetto degli spostamenti da un Comune all’altro

Ancora un week end di controlli anti-Covid fra Agrigento e provincia, monitoraggi e verifiche che hanno portato – ad opera dei carabinieri – all’elevazione di sanzioni, a quanti non si sono attenuti alle varie prescrizioni per frenare il contagio, ma anche a denunce alla Procura.

Cinque le sanzioni elevate dai carabinieri – per non aver rispettato Dpcm e ordinanza del presidente della Regione – a Raffadali. I militari dell’Arma della compagnia di Agrigento, così come tutti quelli del comando provinciale, sono stati impegnati a scongiurare eventuali assembramenti e a verificare il rispetto degli spostamenti da un Comune all’altro.