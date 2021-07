"Settanta euro per non pubblicare i video hot con l'ex", 38enne arrestato dai carabinieri

La "trappola" è stata ben congeniata. Perché a Raffadali era già successo - all'inizio dello scorso giugno - che i carabinieri arrestassero un uomo che chiedeva soldi per non pubblicare o condividere video osè fatti con una donna. A distanza di neanche un mese i militari dell'Arma della stazione di Raffadali, coordinati dal capitano Marco La Rovere che coordina la compagnia di Agrigento, si sono ritrovati dinanzi ad una situazione analoga.

Un trentottenne, originario della Romania, minacciava l'ex compagna, una casalinga connazionale di 43 anni, di mettere online i video hot girati con il cellulare. Video - su dei rapporti sessuali - che erano stati registrati lo scorso anno quando i due avevano relazione sentimentale. Per non condividere quelle immagini sui social, il trentottenne voleva dei soldi. La donna, esasperata da quelle minacce, si è rivolta ai carabinieri di Raffadali che hanno, appunto, immediatamente organizzato la "trappola" per cogliere in flagranza l’ex fidanzato-estortore.

Ieri sera, i militari dell’Arma della stazione cittadina - con il coordinamento della compagnia di Agrigento - si sono recati nell’abitazione dell’uomo e lo hanno sorpreso mentre intascava 70 euro. Soldi che gli erano stati appena consegnatagli dall’ex compagna. Il trentottenne è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di estorsione e revenge porn, fattispecie di reato quest’ultima recentemente inserita nell’ordinamento giudiziario che punisce la diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, contro il consenso dell’interessato che molto spesso è proprio l’ex partner. Se le accuse vengono confermate, l’uomo rischia una pena da cinque a dieci anni.

Il romeno, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Appena un mese fa, sempre i carabinieri di Raffadali avevano arrestato - per tentata estorsione - un tunisino trentaseienne. In quel caso, l'uomo prima aveva chiesto un contratto di lavoro, poi dei soldi. Soltanto a denaro ottenuto, si diceva disponibile – durante la conversazione telefonica intercettata dai militari – a cancellare i video intimi realizzati durante gli incontri avuti con la settantenne di Raffadali.