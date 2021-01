Le cene di Natale "tradiscono" i raffadalesi: oltre 30 contagiati dal Covid

"Ci sono oltre 30 concittadini positivi, intere famiglie risultate contagiate dal Covid. Aspetteremo fiduciosi i risultati dei tamponi molecolari dell'Asp, ma devo dire che le cene di Natale sono state devastanti per il nostro territorio". Lo ha detto attraverso i social, la vigilia di Capodanno, il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro. Una constatazione seguita da un nuovo, ennesimo, appello alla prudenza.

"Non dobbiamo continuare a sbagliare - ha detto - . Speriamo di convivere per qualche altro mese con la pandemia e poi voltare pagina, ma non dobbiamo appesantire il servizio sanitario".