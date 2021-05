Incendio devasta cucina e veranda, è scoppiato per fuga di gas

Nessun dubbio sulla natura dell’incendio. Le fiamme che hanno devastato la cucina e l’attigua veranda di una villetta di contrada Fontanelle, a Raffadali, hanno avuto una matrice accidentale. Ad innescarle dovrebbe essere stata una fuga di gas. Scoppiato l’inferno di fumo e fuoco, e lanciato l’allarme alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento, sul posto si sono portate più squadre.

C’era, del resto, da fare in fretta e salvare il salvabile. Idranti alla mano, i pompieri hanno cercato di fare un miracolo, evitando la totale distruzione della villetta di campagna. In realtà, però, almeno per la cucina e l’attigua veranda c’è stato ben poco da fare perché veramente sono andate completamente distrutte. Solo quando i vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sul rogo, hanno preso il via gli accertamenti per stabilire se si sia trattato di un rogo dalla matrice dolosa o accidentale. Nessun dubbio, non in questo caso, sulla natura della scintilla iniziale. Scintilla che dovrebbe aver avuto origine da una fuga di gas improvvisa che ha poi innescato le fiamme. I danni all’abitazione di contrada Fontanelle, ieri, non risultavano essere stati ancora quantificati nell’esatto ammontare, nonostante l’incendio si sia sviluppato domenica. Non è escluso che possa servire del tempo per quantificare il reale danno. Per fortuna, però, non ci sono stati feriti.