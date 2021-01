"Aveva in casa doppiette, rivoltelle, pistole e munizioni", nei guai un pensionato di 83 anni

Aveva in casa due fucili doppietta, due rivoltelle e altrettante pistole, ma anche 50 cartucce. Armi e munizioni che non aveva però nessuna autorizzazione per detenere. E' per omessa denuncia di armi e detenzione abusiva che un pensionato di 83 anni di Raffadali è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Ad effettuare il controllo, conclusi poi appunto con il deferimento dell'anziano, sono stati i carabinieri della stazione di Raffadali che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento.

Le armi - risultate essere regolari, ossia con la matricola - sono state poste sotto sequestro. Stando a quanto è emerso, l'anziano pare che custodisse - ma illegalmente appunto - fucili, rivoltelle e pistole che aveva ereditato nel corso del tempo.