In città arrivano camionisti da tutta Italia per il raduno nazionale: piazza Ugo La Malfa sarà “off limits”

Nelle giornate del 22 e 23 aprile piazza Ugo La Malfa, in pieno centro e poco distante dallo stadio Esseneto, sarà “off limits” per gli automobilisti: c’è in fatti la quinta edizione del “Raduno truck Carmelo Moscato”. Si tratta di una manifestazione che porterà in città tantissimi camionisti provenienti da tutte le regioni d’Italia, un’occasione di festa e di condivisione per concedersi un weekend di libertà senza pensare agli interminabili viaggi e ai rischi a cui vengono sottoposti ogni giorni questi instancabili lavoratori.

Per l’occasione il Comune ha emanato un’apposita ordinanza che consentirà ai mezzi pesanti di essere “esposti” al pubblico: occuperanno infatti la zona sud-est sabato 22 e domenica 23. Non sarà quindi possibile parcheggiare, con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 6 del mattino del 22 aprile fino alle 22 di domenica 23. I vigili urbani saranno presenti nella zona per fare in modo che tale ordinanza venga rispettata dagli automobilisti.