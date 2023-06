Più autobus da Sciacca per l'aeroporto di Palermo: ecco tutti gli orari

Più autobus per l'aeroporto di Palermo. E' stato deciso dpo gli incontri alla Regione e le interlocuzioni tra amministrazione comunale di Sciacca e ditta di autolinee Gallo. A partire dal 12 giugno, la ditta potenzierà le corse sulla linea aeroporto di Palermo-Sciacca.

Così come concordato con l’amministrazione comunale di Sciacca, saranno raddoppiate le corse per l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. I nuovi orari prevedono, per i giorni feriali, partenze da Sciacca alle ore 6:00 – 08:30 – 12:30 – 14:30. Mentre dall’aeroporto di Palermo le corse partiranno alle 07:50 – 11:30 – 14:55 – 18:40.

Ne giorni festivi le corse da Sciacca per l’aeroporto di Palermo seguiranno invece i seguenti orari 09:00 e 15:45, mentre dall’aeroporto di Palermo le corse sono previste alle 12:30 e alle 19:00. Autolinee Gallo, non appena l’affluenza di utenza lo renderà necessario, sarà pronta a incrementare ulteriormente il numero delle corse sulla linea che collega Sciacca con l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo.

Nel mentre, la nuova biglietteria “Sciacca OIL” di Autolinee Gallo è già operativa al Terminal bus in via Lioni (nei pressi del nuovo Eurospin). Il ticket office sarà aperto tutti i giorni dalle ore 4:30 alle ore 21:30.