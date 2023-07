Tumori e malattie cardiache fra i vigili del fuoco, la Uilpa scrive al presidente Mattarella

"E' stata nominata la commissione medica per lo studio dei casi di tumori e malattie cardiache fra i vigili del fuoco? O è stato deciso di intraprendere altre utili iniziative?". La Uilpa vigili del fuoco, con il suo segretario provinciale Antonello Di Malta, ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Contiamo nell'attenzione che ha sempre riversato nei confronti delle vittime sul lavoro" - hanno evidenziato - .

Lo scorso anno, di questi tempi, l'organizzazione sindacale aveva segnalato i casi tumorali sospetti che hanno interessato i vigili del fuoco in servizio al distaccamento di Lampedusa. Era stata chiesta la creazione di una commissione medica e l'avvio di una indagine epidemiologica per far luce su alcune morti e malattie cardiache. "Non avendo avuto nessun tipo di riscontro, lo scorso 13 aprile, abbiamo dichiarato lo stato di agitazione del personale vigili del fuoco nella provincia di Agrigento - ricorda Di Malta - . Durante la procedura di conciliazione, il 24 maggio, la direzione regionale Sicilia si era impegnata ad approfondire la problematica. Sono però trascorsi 3 mesi - incalza Di Malta - da quel 24 maggio e non abbiamo ricevuto notizie in merito". La Uilpa vigili del fuoco sollecita quindi un riscontro.

"In assenza di risposte, inizieremo azioni di lotta, non escludendo un presidio nella piazza antistante al Comune di Lampedusa e in piazza Montecitorio, preavvisando fin da ora l'indizione di uno sciopero della fame - conclude il segretario provinciale - . Crediamo nel rispetto dei ruoli, ma non possiamo sicuramente accettare silenzio su un argomento così importante per una categoria, i vigili del fuoco, che rende un servizio eccellente allo Stato. E lo fa, spesso, nel silenzio assoluto".