Marina di Palma, i “lupetti” ripuliscono le spiagge: raccolti decine di chili di vetro

La corretta raccolta del vetro è un aspetto fondamentale delle attività di smaltimento per la tutela dell’ambiente. Per questo i capi del gruppo scout “Palma 1” di Palma di Montechiaro hanno voluto sensibilizzare i “lupetti” a pulire le spiagge. Le attività si sono svolte negli arenili di Marina di Palma con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Palma ambiente. I due enti hanno immediatamente accolto con favore il progetto e hanno fornito tutto il necessario per effettuare la raccolta in maniera efficace.

Alla fine sono stati eliminati dalla spiaggia decine di chili di bottiglie di vetro.