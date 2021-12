Soldi per ricostruire gli alloggi crollati e per dare un segno di prossimità, Regione e Chiesa avviano una raccolta fondi

La Regione avvia una raccolta fondi per ricostruire gli alloggi crollati nell'esplosione di via Trilussa a Ravanusa. La comunità ecclesiale agrigentina, per domenica, ha organizzata una colletta diocesana straordinaria per "dare un segno di prossimità".

E' il momento della solidarietà in tutta l'isola e forse anche in tutto il Paese.

Raccolta fondi Protezione civile

La Protezione civile della Regione ha avviato una raccolta fondi per ricostruire gli alloggi crollati. E lo ha fatto attivando un conto corrente bancario dedicato per le donazioni. Questo l’Iban: IT 18 B 02008 04625 000105458608.

Colletta diocesana straordinaria

A tutte le parrocchie chiediamo di farsi promotrici dell’iniziativa, sensibilizzando i propri territori e destinando le raccolte offertoriali della IV domenica di Avvento (Avvento di Carità) al fondo che Caritas diocesana Agrigento destinerà al supporto di interventi in favore della comunità di Ravanusa - hanno scritto dalla Diocesi - . Tutte le offerte – unitamente a quelle eventuali di privati – potranno essere:

versate con bonifico sul c/c bancario di Banca Intesa S. Paolo

Intestato a: Arcidiocesi di Agrigento

IBAN: IT 69 Y 03069 09606 100000006841

Causale: Caritas per Ravanusa

versate direttamente all’Ufficio Economato dell’Arcidiocesi, in Piazza Don Minzoni, 19

versate con bonifico sul c/c bancario di Banco di Credito Cooperativo Agrigentino

Intestato a: Fondazione Mondoaltro ONLUS

IBAN: IT 30 C 07108 16600 000000001459

N.B. Quest’ultima formula consente la detrazione fiscale.