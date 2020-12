Vallicaldi, tornano i cassonetti contro le discariche ma solo "a tempo"

Tornano, anche se solo a tempo determinato e con lo scopo di limitare i fenomeni di degrado urbano, i cassonetti per la raccolta stradale in alcune delle zone della città dove più difficile è stato finora far funzionare il porta a porta, cioè via Vallicandi, tra via Atenea e piazza Ravanusella.

Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale attraverso il vicesindaco e assessore all'ecologia Aurelio Trupia, che ha fatto collocare alcuni contenitori della spazzatura (quelli donati al Comune durante il Giro d'Italia - con i quali si potrà comunque effettuare la raccolta differenziata.

Questo secondo il Comune consentirà agli abitanti della zona di poter differenziare il rifiuto a differenziarla nelle proprie case e a conferire in modo ordinato, anche in assenza di propri mastelli. In questo periodo, rassicura l'amministrazione comunale, si continuerà con controlli e informazione: se l’esperimento dovesse fallire, allora si procederà con telecamere, appostamenti e multe salate ai trasgressori.