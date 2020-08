Differenziata sbagliata, controlli in centro: ristoratori multati

Ristoratori ma anche proprietari di locali del centro città, attenzionati. Si, perché, gli imprenditori - secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia - sarebbero stati multati.

Il motivo? La raccolta differenziata eseguita in modo non corretto. Sacchi pieni di rifiuti, stracolmi di qualsiasi cosa: carta, cartone me anche scarti di cibo. Tutto questo senza rispettare il calendario della raccolta. I vigili urbani hanno percorso il salotto buono della città a piedi. Da Porta di ponte, passando dalla via Pirandello, ma anche in piazza San Calogero ed al viale della Vittoria.

Gli agenti, accompagnati da un operatore ecologico, hanno aperto diversi sacchetti della spazzatura. Al momento, le irregolarità accertate sono tre. I vigili urbani, dunque, hanno multato tre persone. I controlli continueranno ancora.