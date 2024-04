Raccolta dei rifiuti regolare per il primo maggio, chiusa l'isola ecologica di Monserrato

Raccolta differenziata regolare domani, primo maggio.

Gli operatori ecologici del raggruppamento di imprese saranno ordinariamente in servizio su tutto il territorio per svuotare i mastelli. Le ditte garantiranno il servizio per evitare che la spazzatura si accumuli nei mastelli e nelle abitazioni dei cittadini durante i giorni di festa.

I mastelli devono essere esposti dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina.

A essere sospeso, per festività, sarà invece il servizio dell’isola ecologica mobile che il mercoledì è prevista a Monserrato.