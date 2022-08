Ferragosto, raccolta dei rifiuti differenziati regolare anche lunedì

Turni regolari lunedì prossimo giorno di Ferragosto per la raccolta differenziata.

Le ditte del raggruppamento di imprese Iseda, Sea e Seap garantiranno il servizio, come ogni anno, anche nel giorno di Ferragosto, con la raccolta dei rifiuti ad Agrigento e negli altri comuni serviti dalla Rti. Inoltre squadre di operatori ecologici saranno in servizio già alle prime ore del mattino lungo le spiagge e il lungomare agrigentino per ripulire strade e arenili da quello che verrà lasciato durante la notte di Ferragosto.