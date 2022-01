Differenziata, operatori ecologici a lavoro anche per l'Epifania

Rimane regolare la raccolta rifiuti ad Agrigento per il giorno festivo dell’Epifania. Gli operatori ecologici di Iseda e Sea infatti, lavoreranno anche domani giovedì 6 gennaio, per svuotare i mastelli dell’indifferenziato in modo da impedire l’accumularsi di rifiuti, durante le giornate festive. La raccolta sarà regolare anche a Favara, dove gli operatori ecologici del Raggruppamento di imprese Iseda, Ecoin, Icos e Sea si occuperanno dello svuotamento dei mastelli della frazione organica e di quelli di carta e cartone.