Rifiuti non differenziati, salgono a 20 le sanzioni ad esercizi commerciali e cittadini della via Atenea

Sono salite a venti le multe - da 186 euro a 600 - elevate a commercianti e privati che, nella mattinata di giovedì, hanno fatto tutt'altro che la raccolta differenziata.

Giovedì era il giorno del conferimento del secco residuo o indifferenziata, ma gli agenti della polizia municipale hanno trovato mastelli e sacchetti con rifiuti d'ogni genere. In primissima battuta era emerso che erano state sanzionate 8 attività commerciali e due cittadini, ma l'ispezione ai sacchetti ha permesso, e non soltanto in via Atenea ma anche nelle viuzze limitrofe, di identificare altri utenti che tutto hanno fatto tranne che rispettare il calendario di conferimento. E dunque le sanzioni sono aumentate, arrivando appunto ad una ventina.