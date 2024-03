Donne malate di cancro, via alla raccolta di fondi per l'acquisto di parrucche

Sostegno alle pazienti oncologiche, via al progetto "Da Donna a donna". A promuovere l'iniziativa è l'associazione "Sisifo", con il patrocinio del Comune di Ribera e garantisce una risposta ad uno dei bisogni di chi si sottopone a cure chemioterapiche, cioè la perdita dei capell.

Ecco perché, in occasione delle iniziative legate all’otto marzo 2024, l'amministrazione comunale patrocinerà di patrocinare l’attività proposta per aiutare le donne malate di cancro del territorio attraverso una libera raccolta di donazioni in collaborazione con parrucchiere ed estetiste di Ribera partner del progetto, grazie al quale si potranno raccogliere fondi da destinare alla Lilt Provinciale che provvederà ad acquistare le parrucche ed a fornirle a costo zero alle pazienti.