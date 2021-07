Fa tappa in città il referendum sull'eutanasia legale, Cappato: "Vogliamo poter scegliere di non soffrire"

Il comitato promotore del referendum per consentire la legalizzazione dell'eutanasia fa tappa anche Agrigento dove in mattinata è stato allestito un banchetto per la raccolta delle firme.

Presente in piazzale Giglia a San Leone anche Marco Cappato, lo storico esponente dei Radicali e consigliere generale dell'associazione “Luca Coscioni” che ha lanciato la petizione.

L'obiettivo dei promotori è arrivare a cinquecentomila firme autenticate e certificate da consegnare in Corte di Cassazione entro il 30 settembre.

“Noi - dice dai microfoni di AgrigentoNotizie Marco Cappato - parliamo di qualità della vita e della possibilità e libertà di scelta. Con questo referendum – aggiunge il consigliere dell'associazione Coscioni- vogliamo potere decidere dove finora i partiti non sono ancora riusciti ad arrivare, cioè potere votare direttamente tra l'eutanasia clandestina che c'è già in Italia e l'eutanasia legale che è fatta di regole e di responsabilità per potersi sottrarre a una sofferenza insopportabile e non doverla subire come una tortura”.

Alla petizione, aderiscono anche: Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano, Eumans, Volt, Più Europa, Possibile, Sinistra italiana, Federazione dei Verdi. “Agrigento risponde molto bene – dice la giovane volontaria Bruna Hamel - in tutta la Provincia abbiamo raccolto più di mille firme. Per il prossimo mese di agosto, continueremo le nostre iniziative concentrandoci sulla città capoluogo”.