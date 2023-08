“W il circo senza animali”: in città la petizione contro il loro utilizzo negli spettacoli vaganti

Da Agrigento si alza il coro contro l'utilizzo di animali nelle attività circensi, in serata un gruppo di volontari, in rappresentanza di diverse associazioni del territorio, nei pressi della Prefettura, hanno dato vita ad una raccolta di firme per chiedere al Governo di rendere attuativa la Legge delega approvata in Senato il 18 luglio del 2022 sul “graduale superamento degli animali nei circhi e nelle attività di spettacolo viaggiante”.

La petizione, nata su internet, si svolge in un periodo di polemiche in città per la presenza di un circo lungo il viale Cannatello del Villaggio Mosè. In Europa sono diversi gli stati che hanno vietato la presenza degli animali nei circhi, fra questi figurano anche Francia, Grecia e Portogallo.