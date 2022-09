"Differenziata fatta male": scattano altre tre multe per i gestori dei locali

Un paio di settimane fa, furono sette. Ieri, sono state invece tre. La polizia municipale e gli operatori ecologici che si occupato del servizio di raccolta rifiuti sono tornati a controllare i sacchi della raccolta differenziata delle vie Atenea e Pirandello e delle zone limitrofe.

Ad essere multati sono stati i titolari di tre locali. Nessuno di loro ha correttamente differenziato i rifiuti e uno ha anche lasciato la spazzatura, in un cumulo di rifiuti, a ridosso della scalinata che porta in piazza Stazione, trasformata in una sorta di discarica abusiva.

Quanto è emerso ieri, all’ennesimo controllo mirato, non è purtroppo certamente una novità. Anche ieri – esattamente per come era avvenuto un paio di settimane fa - stati aperti mastelli e sacchetti e sono stati trovati rifiuti non previsti. La multa è stata di 600 euro a testa, per complessivi 1.800 euro.

Stando a quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale, in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività da 10 a 20 giorni. Ed in merito, ieri, risultavano essere in corso delle verifiche.