Ritardi nella raccolta differenziata in via Atenea, le ditte: "Contrattempo con il mezzo"

“Il ritardo di 45 minuti nell’inizio del servizio di raccolta dei rifiuti delle utenze commerciali in via Atenea di oggi, è stato causato da un contrattempo tecnico ad uno dei mezzi meccanici che ha reso necessario agli operai, il rientro in cantiere nella zona industriale, la sostituzione del mezzo e il ritorno in via Atenea per iniziare a raccogliere tutto ciò che viene lasciato sui marciapiedi da commercianti, ristoratori ed attività ricettive”.

La precisazione arriva dalle ditte della Rti, Iseda, Sea e Seap dopo le contestazioni ricevute stamattina in seguito alle segnalazioni per il ritardo nell’avvio del servizio in via Atenea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Chiediamo scusa ai cittadini – continua la nota delle imprese - per il disagio causato da un problema tecnico e non di organizzazione del servizio, un servizio che parte comunque alle 9 del mattino per disposizione dell’amministrazione comunale e non per decisione nostra. Per le utenze private invece, il servizio anche stamattina è stato effettuato puntualmente con inizio alle 7 così come da disposizioni del Comune".