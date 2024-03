Differenziata, raccolta regolare per Pasquetta: chiusa l'isola ecologica di piazzale La Malfa

Raccolta regolare lunedì prossimo, giorno di Pasquetta, ad Agrigento. Le ditte Iseda e Sea garantiranno i servizi previsti dal calendario del conferimento dei rifiuti differenziati.

Lunedì, dunque, il porta a porta, riguarderà la raccolta della frazione organica/umido più la raccolta dei pannolini e quella del cartone per le utenze non domestiche così come previsto dal calendario.

Il servizio sarà effettuato a partire dalle 5 del mattino e i mastelli dovranno essere esposti la sera del 31 marzo.

Sempre lunedì prossimo, per quanto riguarda le isole ecologiche mobili, è stata disposta la sospensione del servizio per quella di piazzale Ugo La Malfa.