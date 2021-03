Raccolta differenziata, pioggia di fondi per i comuni "ricicloni": ecco quali

Ventiquattro comuni "ricicloni" della provincia di Agrigento, in arrivo alcuni milioni di euro. A stanziarli è la Regione Siciliana per tutti i centri che nel corso del 2019 hanno superato il 65 per cento della raccolta differenziata. A beneficiarne - in attuazione di una norma regionale – sono 134 Comuni di nove province dell’Isola, il cui elenco predisposto dal dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti è stato validato dall’Arpa Sicilia. A tutti i centri è andato di base il medesimo contributo di poco più di 18mila euro, più delle somme calcolate in base al numero degli abitanti.

"Cresce di anno in anno – evidenzia l'assessore agli enti locali Zambuto – il numero dei Comuni ricicloni. Nel 2018 erano 79 e l'anno precedente appena 31. Un aumento che conferma una sempre maggiore sensibilità ambientale da parte dei siciliani, oltre all'impegno quotidiano dei sindaci".