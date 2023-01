Piccola rivoluzione in città, in arrivo 38 nuovi contenitori per abiti usati: ecco dove

Lunedì 23 gennaio saranno posizionati ad Agrigento 38 nuovi contenitori per abiti usati, accessori di abbigliamento e biancheria.

Si tratta di una specifica tipologia di rifiuti che fino ad oggi sono stati conferiti nelle isole ecologiche mobili oppure il giovedì con la classica raccolta “porta a porta” nel secco residuo.

I nuovi contenitori sono dotati di un sistema di apertura anti-intrusione

Le campane saranno installate in via Imera (3 postazioni), via Caruso Lanza (5), via Dante (2), via delle Mura (3), via Duomo (2) e nei quartieri: Villaggio Peruzzo (3), Fontanelle (5), Monserrato (6), Villaggio Mosè (4), Villaseta (3), Montaperto (1) e Giardina Gallotti (1).

Il sindaco Francesco Miccichè ha rivolto un appello a tutti i cittadini: “Non abbandonate sacchi di spazzatura a ridosso delle campane“.