Raccolta differenziata ... ma non troppo: multati 7 esercenti della via Atenea

Differenziata, ma non troppo. E non è certamente una novità. Ieri mattina, però, gli agenti della polizia municipale e gli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti dei locali della via Atenea, hanno optato per un controllo. Sono stati aperti mastelli e sacchetti e, in sette casi, sono stati trovati rifiuti non previsti. Esattamente per come ci si aspettava, di fatto. Ieri era giornata di “secco residuo”. Nei sacchetti di alcune attività commerciali c’erano però anche plastica, carta e cartone. Ben sette gli esercenti commerciali che sono stati sanzionati. La multa è stata di 600 euro a testa, per complessivi 4.200 euro.

Non è la prima volta che accade in via Atenea. E forse non sarà neanche l’ultima. E l’attenzione della polizia municipale è tornata a focalizzarsi sia sulla corretta esposizione della spazzatura, soprattutto lungo le vie del centro storico che ospitano bar, ristoranti e attività di vario tipo, sia sul corretto conferimento. Oltre che naturalmente sugli abbandoni.

Già lo scorso marzo, la squadra Ambientale della polizia municipale aveva iniziato con le verifiche e le sanzioni. Fra l’altro, stando a quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale, in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività da 10 a 20 giorni.

Nel caso di ieri, stando a quanto è emerso, sono state elevate “soltanto” le sanzioni – da 600 euro a testa appunto, per un totale di 4.200 euro - . Non è chiaro se è già emerso, o se sia in fase di verifica, se le attività commerciali multate ieri lo siano state anche nel recente passato. Naturalmente non potrebbero che essere guai, seri, serissimi, per i locali sanzionati per aver fatto una raccolta differenziata decisamente approssimativa.

I controlli, senza date prefissate e forse anche a campione, continueranno ad essere effettuati tanto in via Atenea quanto in altri punti del centro città dove sorgono appunto attività commerciali.