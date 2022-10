Rifiuti, cambia calendario della raccolta differenziata e partono le isole ecologiche mobili: ecco tutte le novità

Da lunedì prossimo, 10 ottobre, ad Agrigento cambia il calendario di raccolta differenziata dei rifiuti che resta invariato dal lunedì al giovedì e che invece per la giornata di venerdì prevede il conferimento della plastica e del vetro e per il sabato, l'umido e i metalli.

Altra novità per i cittadini è rappresentata dalle isole ecologiche mobili, si tratta delle aeree individuate dal Comune dove sarà possibile depositare tutti quei rifiuti che non possono essere raccolti con il servizio porta a porta. Dal lunedì al sabato, dalle ore 7,00 alle ore 11,00 le isole ecologiche mobili sono così ripartite: Piazzale Ugo La Malfa (lunedì); Via Di Giovanni, Fontanelle (martedì); Piazza don Pino Puglisi, Monserrato (mercoledì); Piazzale Ugo La Malfa (giovedì); via Giova Battista Peruzzo, Villaggio Peruzzo (venerdì); piazza del Vespro, Villaggio Mosè (sabato).