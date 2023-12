Raccolta differenziata per l’Immacolata: come comportarsi per il conferimento dei rifiuti

Il servizio di raccolta differenziata, nella giornata dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, sarà effettuato senza alcuna modifica al normale programma. Gli operatori ecologici, infatti, saranno regolarmente in servizio su tutto il territorio di Agrigento e degli altri comuni serviti dal raggruppamento di imprese per svuotare i mastelli anche in questa giornata festiva.

I mastelli devono essere esposti, come di consueto, dalle 22 alle 6.