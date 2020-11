"Sacchi di indifferenziata irregolare davanti alla scuola", scatta multa per l'istituto

Indifferenziata fatta male: scatta la multa per un istituto scolastico cittadino. E' il primo risultato del nucleo di controllo ecologico della polizia municipale, tornato operativo nei giorni scorsi.

Questa mattina è stato sanzionato un istituto "perché nei sacchetti della spazzatura indifferenziata lasciati fuori dal cancello - spiegano dal Comune - , si è notato come non era stata fatta la raccolta differenziata e tutto era stato conferito in maniera irregolare".

L'amministrazione fa sapere che "altri controlli verranno fatti anche in altre strutture pubbliche istituzionali e sanitarie e se dovesse emergere il mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata, si procederà ad elevare adeguate sanzioni".