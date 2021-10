Raccolta differenziata dei rifiuti, Codacons: "Metodo costoso, complicato e brutto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Amministrazione incompetente e inadeguata. Urge prendere coscienza, non serve a nessuno distruggere la città con un metodo costoso, complicato e brutto da vedere da ogni punto di vista.

Nel mese di marzo abbiamo chiesto un incontro formale con l’amministrazione per parlare proprio di “rifiuti regolamento differenziata e sistema di raccolta”, abbiamo sollecitato più volte l’incontro senza nessun risultato, lo abbiamo fatto anche nell’incontro voluto dall’Amministrazione con la stampa e le associazioni a Palazzo dei Filippini il 4 giugno u.s., in quella occasione è stato riferito dal Vice Sindaco Trupia assessore ai Rifiuti, “il regolamento è pronto”, alla data di oggi dopo 6 mesi ancora non abbiamo nessuna notizie.

Abbiamo in data 19 u.s. dato la soluzione proponendo a costo zero un nuovo metodo di raccolta differenziata già proposto in campagna elettorale, oggi 30 ottobre 2021, ecco La prova del fallimento del metodo della raccolta differenziata ….

Via Manzoni ore 11,00 di sabato 30 ottobre 2021

La prova del fallimento dell'assessore e vice sindaco Trupia