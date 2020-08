Raccolta differenziata, il Comune trova una soluzione: rientra l'emergenza per l'umido

L'assessore all'ecologia Nello Hamel informa che nella giornata di domani la raccolta dell'umido verrà effettuata regolarmente anche se continua l'emergenza legata alla chiusura di quasi tutte le discariche della Sicilia.

"Si tratta di una crisi - spiega il Comune con una nota del proprio ufficio stampa - che investe tutti i Comuni siciliani e che sta creando grossi problemi all'isola. L'Amministrazione e riuscita a trovare una soluzione temporanea attraverso la disponibilità di un impianto nel territorio siciliano. Continua tuttavia l'allerta e la difficoltà causata, sia dai sequestri degli impianti di smaltimento per motivi giudiziari, sia per l'incremento dei quantitativi di umido a seguito dei consistenti flussi turistici. L'Amministrazione comunale - aggiunge - si riserva nel prossimo futuro comunicare eventuali cambiamenti per consentire la continuità della raccolta dell'umido".