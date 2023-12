Raccolta differenziata, si punta sulle isole ecologiche mobili: oltre 400mila euro per l'acquisto

Dopo averle sperimentate in questi mesi, il Comune di Agrigento punta sulle isole ecologiche mobili per migliorare la raccolta differenziata in città.

Nei giorni scorsi l'ente ha pubblicato gli atti di una gara d'appalto europea dal valore di oltre 400mila euro per l'acquisto di isole ecologiche mobili. Risorse che derivano dal Pnrr grazie ad un progetto intercettato dall'Ente proprio nell'ottica di potenziare riciclo e differenziata.

La soluzione di cassoni itineranti in città venne pensata dall'amministrazione comunale prendendo atto non solo del fatto che negli anni non si riuscirono a realizzare ad Agrigento le isole ecologiche vere e proprie previste nel capitolato, ma anche del fatto che le poche realizzate venivano trasformate in discariche senza fine da parte degli incivili anche grazie alla totale assenza di controlli fino a quel momento.

Adesso quindi spazio alle isole "volanti", per quanto anche queste abbiano manifestato delle criticità, come per esempio il fatto che vengano prese d'assalto da utenti non domestici, ma da imprese che si occupano di vari settori, dal verde pubblico allo sgombero di cantine e case in disuso.