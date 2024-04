Raccolta differenziata, il servizio non si ferma per le festività del 25 aprile e 1 maggio

Per il ponte del 25 aprile e per la festività dell’1 maggio la raccolta differenziata con il servizio “porta a porta” non si fermerà nella città dei templi. Lo ha fatto sapere la ditta Iseda che gestisce il servizio.

Gli operatori ecologici saranno regolarmente al lavoro su tutto il territorio di Agrigento per svuotare i mastelli anche in queste due giornate segnate in rosso sul calendario

Raccolta senza alcuna modifica, dunque, domani e poi mercoledì prossimo. I mastelli devono essere esposti, come di consueto, dalle 22 della sera precedente alle 6 del mattino del giorno del conferimento stabilito dal calendario.